ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

يونيسيف: وقف إطلاق النار في غزة يمثل الفرصة الوحيدة لإنهاء معاناة الأطفال هناك

كاثرين راسل
كاثرين راسل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كاثرين راسل، إن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة يمثل الفرصة الوحيدة لإنقاذ حياة الأطفال في القطاع وإنهاء معاناتهم.

وقالت راسل، في تصريحات حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، إن المنظمة تفعل كل ما بوسعها لتجنب الأزمة الإنسانية في غزة، بيد أن ذلك لم يكن كافيا وفق تعبيرها  .

ودعت إلى ضرورة وصول المساعدات بلا عوائق وعلى نطاق واسع إلى جانب وقف إطلاق النار الإنساني الفوري، قائلا "إن هذا يوفر الفرصة الوحيدة لإنقاذ حياة أطفال غزة وإنهاء معاناتهم ".

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أعلن اليوم أنه وثق أكثر من 20 هجوما على سكان قطاع غزة منذ منتصف شهر يناير الماضي.

وارتفعت حصيلة حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 31490 شهيدًا و73439 مصابا منذ بداية "طوفان الأقصى" والحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.
 

يونيسف لــ غزة