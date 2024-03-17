يونيسيف: وقف إطلاق النار في غزة يمثل الفرصة الوحيدة لإنهاء معاناة الأطفال هناك

أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كاثرين راسل، إن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة يمثل الفرصة الوحيدة لإنقاذ حياة الأطفال في القطاع وإنهاء معاناتهم.

وقالت راسل، في تصريحات حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، إن المنظمة تفعل كل ما بوسعها لتجنب الأزمة الإنسانية في غزة، بيد أن ذلك لم يكن كافيا وفق تعبيرها .

ودعت إلى ضرورة وصول المساعدات بلا عوائق وعلى نطاق واسع إلى جانب وقف إطلاق النار الإنساني الفوري، قائلا "إن هذا يوفر الفرصة الوحيدة لإنقاذ حياة أطفال غزة وإنهاء معاناتهم ".

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أعلن اليوم أنه وثق أكثر من 20 هجوما على سكان قطاع غزة منذ منتصف شهر يناير الماضي.

وارتفعت حصيلة حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 31490 شهيدًا و73439 مصابا منذ بداية "طوفان الأقصى" والحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

