الشيوخ يصدق علي المضبطتين 19 و20 للجلسات العامة

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس على مضبطتي من مضابط الجلسات العامة للمجلس حيث صدق المجلس علي المضبطتين رقمي 19 و20 من مضابط الجلسات العامة.

جاء تصديق المجلس بعد ان عرض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الامر علي الجلسة العامة قائلا ان تلك المضابط تم نشرها الكترونيا علي كافة السادة الاعضاء.

و وجه عبدالرازق كلامه للاعضاء قائلا هل لاي من الاعضاء اي ملاحظات علي لك المضابط ولم يبدي اي من الاعضاء اي ملاحظات علي تلك المضابط ولذلك اعلن عبدالرازق تصديق المجلس علي المضبطتين ويناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب مقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وتضمن جدول الجلسات إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.