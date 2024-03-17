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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بلدية المحلة يستهدف أحمد الكاشف من الدوري الأرميني

احمد الكاشف
احمد الكاشف
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دخل أحمد الكاشف، لاعب المنتخب الأولمبي ونادي كليكيا الأرميني، دائرة اهتمامات نادي بلدية المحلة، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويقدم الكاشف أداء مميز مع الفريق الأرميني خلال الفترة الأخيرة مما جعله يخطف أنظار أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق بلدية المحلة.
ومن المنتظر أن يدخل بلدية المحلة في مفاوضات رسمية مع إدارة النادي الأرميني للحصول على خدمات الكاشف في الميركاتو الصيفي.

أحمد الكاشف لاعب المنتخب الأولمبي نادي كليكيا الأرميني بلدية المحلة