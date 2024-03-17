حسين الشحات يبدأ التأهيل للحاق بمباراة سيمبا التنزاني

يبدأ حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الأشعة التي أجراها خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.‏

ويبدأ الشحات تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا المقرر ‏إقامتها في تنزانيا يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ‏

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات.‏

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريباته يوم السبت القادم الموافق 23 مارس الجاري وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح لاعبو الفريق الأحمر راحة من التدريبات الجماعية بداية من أمس وحتى السبت القادم خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 29 مارس الجاري بدار السلام بتنزانيا.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني ستكون أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل على ملعب القاهرة الدولي.