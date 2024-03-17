قمة كأس الاتحاد.. تفوق كاسح لمانشستر يونايتد فى مواجهة ليفربول

يستضيف ملعب "أولد ترافورد"، فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، القمة المرتقبة بين فريق مانشستر يونايتد، الذى يستقبل نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضمن منافسات ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.

ويسعى رفقاء الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، والمحترف ضمن صفوف ليفربول، لوقف التفوق الكاسح لمانشستر يونايتد "لشياطين الحمر"، فى تاريخ مواجهتم فى كأس الاتحاد الإنجليزى.

يشهد تاريخ مواجهة الفريقين فى بطولة كاس الاتحاد الإنجليزى، تفوق كبير وسيطرة تاريخية للشاطين الحمر أمام الريدز.

وألتقى مانشستر يونايتد بليفربول 18 مرة في تاريخ البطولة، والتى شهدت تفوق كبير لصالح الشياطين الحمر خلال هذه البطولة.

نجح مانشستر يونايتد خلال تلك المواجهات في الفوز في 10 مباريات، بينما فاز ليفربول في 4 فقط، بجانب التعادل في 4 مباريات، وحسب قواعد البطولة تمت إعادة المواجهات، ليحقق الريدز الفوز فى مواجهتين ومثلهم لليونايتد.

