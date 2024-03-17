ياسر إبراهيم يقترب من العودة للتدريبات الجماعية للأهلي

اقترب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من مزق العضلة الخلفية، ويسير اللاعب بخطى ثابتة فى طريق العودة للملاعب، حيث يحتاج لعشرة أيام للظهور فى التدريبات الجماعية للمارد الأحمر.

وتعرض المدافع الدولي للإصابة فى مباراة ميدياما الغاني بالجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا وانتهى بانتصار الأهلي بهدف دون رد، وغاب عن صفوف الأهلي فى مباريات مهمة مثل نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

ومن المنتظر أن يجري ياسر إبراهيم أشعة على العضلة الخلفية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

من جهته طلب كولر من جهازه المعاون في الأهلي قبل السفر لسويسرا تقريرا شاملا عن فريق سيمبا التنزاني قبل مواجهته فى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأوصى المدير الفني معاونيه بتجهيز ملف شامل عن الفريق التنزاني وآخر مواجهات الأهلي معه، بجانب مباريات حديثه للفريق بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، ويرغب المدرب السويسري استكشاف المنافس قبل مواجهته بربع نهائي البطولة القاري.

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على السفر يوم 27 مارس الجاري إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 29 الشهر ذاته فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب في الثامنة من مساء يوم 29 مارس بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 5 أبريل المقبل في العاشرة مساءً بإستاد القاهرة.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، لإدارة مباراة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني وعلي تقنية الفيديو سيتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من موريشيوس احمد امتياز.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.