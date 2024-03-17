ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة ، منها السفينة ( CORNELIA ) و التي ترفع علم جزر كوك ويبلغ طولها 176 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 23281 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27279 طن تشمل : 1500 طن ملح معبأ و 1400 طن اسمنت معبأ و 2564 طن رمل و 5510 طن جبس معبأ و 825 طن يوريا و 15480 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59826 طن تشمل : 26066 طن قمح و 10152 طن خردة و 4930 طن حديد و 6413 ذرة و 673 طن خشب زان و 7930 طن سكر و 3279 فول صويا و 2167 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 383 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 318 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3842 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66765 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105677 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3599 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي و امبابة ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4688 شاحنة .