أسعار العملات اليوم الأحد 17 مارس 2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد 17 مارس 2024، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 47.7783 جنيه للشراء، مقابل 47.8769 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 52.2790 جنيه للشراء، مقابل 52.3916 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 61.1944 جنيه للشراء، مقبل 61.3255 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 54.3491 جنيه للشراء، مقابل 54.4736 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 32.3372 جنيه للشراء، مقابل 32.4062 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 6.6456 جنيه للشراء، مقابل 6.6596 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 12.7395 جنيه للشراء، مقابل 12.7665 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 155.5283 جنيه للشراء، 155.8999 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 13.0087 جنيه للشراء ، مقابل 13.0366 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 126.7007 جنيه للشراء ، مقابل 127.1485 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 124.0680 جنيه للشراء، مقابل 124.4400 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 13.0906 جنيه للشراء، مقابل 13.1418 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 67.3920 جنيه للشراء، مقابل 67.6294 جنيه للبيع.