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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة تشكيل عصابي في دمياط

ضبط كمية من المواد
ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عناصر تشكيل عصابى بدمياط بق
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة القسم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (700 ألف جنيه ) تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام بالمواد المخدرة