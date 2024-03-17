برلمانية: التحالف الوطني للعمل الأهلي جسد روح التكافل والتضامن الإنساني

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي، جسد روح التكافل والتضامن من خلال مبادراته الإنسانية وتقديمه آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يلعب دور كبير في مساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الجهود الجبارة التي يبذلها أعضاء التحالف من جمعيات ومؤسسات خيرية لتوفير المساعدات اللازمة للأشقاء في غزة.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن التحالف لعب دورًا مهما ومؤثرًا كذراع تنموي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني أصبح يضفي مزيد من الحيوية على العمل الأهلي من خلال تعاون كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم عامة ومصر خاصة.

وشددت النائبة رحاب موسى، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة، تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين، فضلا على العمل لتحقيق السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.