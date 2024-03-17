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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يهنئ السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر
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هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن استعادة ذكرى البطولات الخالدة التي سطرها الجيش المصري؛ ترسم طريقاً مشرفاً للأجيال القادمة؛ لاستكمال مسيرة التنمية، والعبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الباسلة- دائمًا- على العهد في خدمة الوطن، ولها تاريخ مشرف بين الماضي، والحاضر.

وأضاف الدكتور المنشاوي؛ أن حرب العاشر من رمضان ستظل شاهداً على صلابة، وصمود الشعب، والجيش المصري من إسقاط خط بارليف المنيع، وهو ما يعكس قدرة الإرادة المصرية، وعبقرية القوات المسلحة المصرية على تحقيق المستحيل.

ووجه الدكتور المنشاوي في ختام تهنئته، تحية إعزاز، وتقدير لكل شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا الغالي، والنفيس ؛ من أجل مصر ، وترابها؛ للتنعم بما حققوه من بطولات، وتضحيات سجلها التاريخ ، بأحرف من نور.  

أحمد المنشاوي ئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية الجديدة الدفاع والإنتاج الحربى الشعب المصرى العظي