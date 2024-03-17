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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يجدد عقد بيرسي تاو حتى 2027

بيرسي تاو لاعب الأهلي
بيرسي تاو لاعب الأهلي
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نجح مسئولو النادي الأهلي في تمديد عقد الجنوب افريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليستمر اللاعب في القلعة الحمراء خلال المواسم المقبلة.
 

وقال مصدر داخل النادي الأهلى إن بيرسي تاو وافق على تمديد عقده بعد مفاوضات مكثفة بين اللاعب وإدارة التعاقدات بالأهلي في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن بيرسي تاو وافق على تمديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين إضافيين حتى 2027، خاصة أن عقد اللاعب الدولي الجنوب أفريقي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
 

وشدد على أن لجنة التخطيط للكرة أنهت الملف بفرمان من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي تمسك باستمرار بيرسي تاو كأحد العناصر الاساسية في تشكيل الفريق في ظل التألق كؤخرا.

النادي الاهلي الجنوب أفريقي بيرسي تاو السويسري مارسيل كولر