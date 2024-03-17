الأهلي يجدد عقد بيرسي تاو حتى 2027

نجح مسئولو النادي الأهلي في تمديد عقد الجنوب افريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليستمر اللاعب في القلعة الحمراء خلال المواسم المقبلة.



وقال مصدر داخل النادي الأهلى إن بيرسي تاو وافق على تمديد عقده بعد مفاوضات مكثفة بين اللاعب وإدارة التعاقدات بالأهلي في الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن بيرسي تاو وافق على تمديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين إضافيين حتى 2027، خاصة أن عقد اللاعب الدولي الجنوب أفريقي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



وشدد على أن لجنة التخطيط للكرة أنهت الملف بفرمان من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي تمسك باستمرار بيرسي تاو كأحد العناصر الاساسية في تشكيل الفريق في ظل التألق كؤخرا.