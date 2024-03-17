انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية بمراكز شباب جنوب سيناء

انطلقت من مركز شباب طابا أولى فاعليات الدورة الرمضانية و التي ينفذها المركز بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما انطلقت فعاليات الدورة في مركز شباب العصلة بمدينة دهب بمشاركه ٤٦ فريقًا؛ وذلك حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

تقام الدورات الرمضانية تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

الدورة الرمضانية للكرة الطائرة الشاطئية

وأعلنت مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء عن بدء التسجيل في الدورة الرمضانية للكرة الطائرة الشاطئية بالاستاد الرياضي بطور سيناء، اعتبارًا من غد الإثنين، مشيرة إلى منح جوائز للثلاثة مراكز الأولى بنين و بنات.

برنامج الرواق الأزهري

وفي سياق آخر نفذت مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء ، فعاليات برنامج "الرواق الأزهرى للطفل والأسرة " بمركز شباب الساحل في العاصمة طور سيناء، ندوة للطلائع بعنوان فضل الأم في الاسلام ، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

يهدف برنامج الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

تقام فعاليات برنامج" الرواق الأزهرى للطفل والأسرة "تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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