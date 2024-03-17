الداخلية تنجح في ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بمليار جنيه خلال أسبوع

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال أسبوع، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة مليار مليون جنيه.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة

(120 مليون جنيه) خلال 24 ساعة .

وتستمر الضربات الامنية لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.