طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.. والعظمى 29 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 29 درجة والصغرى 18 درجة، ورياح نشطة 36 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 21 درجات، والصغرى 7 درجات.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية أشارت إلى توقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة اليوم على مناطق متفرفة من البلاد، والأجواء باردة الآن على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء

قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وتكون الأجواء مائلة للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجة الحرارة الآن فى القاهرة الكبرى ١٦ درجة مئوية.

وتستمر هذه الأجواء الماطرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة: