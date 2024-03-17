بث مباشر.. صلاة الجناز على رهبان جنوب أفريقيا

تنقل "البوابة نيوز" البث المباشر للقداس الإلٰهي وصلاة الجناز علي الآباء (الراهب القمص تكلا آڤا ماركوس الصموئيلي والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس)، من كاتدرائية القديسة السيدة العذراء والشهيد مار مرقس الرسول - باركڤيو - چوهانسبرج - جنوب أفريقيا.

و من المقرر أن يتم عودة الجثامين إلى مصر بعد أن يتم الإنتهاء من إجراءات السفر من أجل الصلاة عليهم ودفنهم مرة أخرى في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف في جبل القلمون.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت، بيانًا رسميًا، حول استشهاد ثلاثة رهبان بدولة جنوب أفريقيا.

وقالت الكنيسة في بيانها: تعرض ثلاثة من الرهبان لاعتداء إجرامي بديرنا القبطي، دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب افريقيا.

وأعربت الكنيسة عن الألم الشديد لوقوع مثل هذا الحادث المفجع، وتقدمت بخالص التعزية لأسر الرهبان الثلاثة، وهي مملوءة بالثقة أن الله الرحوم العادل هو وحده القادر على منح العزاء وكشف الحقائق.

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