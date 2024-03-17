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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأحد 17 مارس 2024

الدولار
الدولار
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استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد الموافق 17 مارس 2024، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية .

وبلغ سعر الدولار  الامريكي مقابل الجنيه داخل  البنك المركزي المصري نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي الأهلي المصرى ،مصر نحو 47.79 جنيه للشراء و 47.89 جنيه.

وبلغ أعلي سعر دولار في البنك العربي الإفريقي الدولي بنحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع.

وسجل ادني سعر الدولار  مقابل الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع في بنوك ( ميد بنك، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، البركة، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي) .

كما سجل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الإسكندرية، مصرف أبوظبي الإسلامي".
كما بلغ سعر الدولار في البنوك الأخرى نحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع في بنوك (الشركة المصرفية سايب، المصري الخليجي، كريدي أجريكول، القاهرة،HSBC، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي).

وسجل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

 

اسعار الدولار اليوم الدولار الأمريكي