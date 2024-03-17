صحابيات غيرن مجرى التاريخ.. من هي "خطيبه النساء"؟

تواصل “البوابة نيوز" حديثها عن صحابيات عشن في عهد الرسول وغيرن التاريخ بأخلاقهن وشجعاتهن وايمانهن ليقدمن لنا رسائل ان دلت علي شئ فإنما تدل علي عظمتهن وكيف ان المرأة استطاعت بايمانها القوي واتباعها لسنه الرسول صلي ان تتمسك بالدين وتدافع عنه وتكن لنا منار ونبراس نهتدي اليه ليضئ ظلمه طريقنا وعلي ذلك نتابع حديثنا عن الصحابيات وان كنا تحدثنا من قبل عن أحداهن فمواصله لذلك من باب التذكير وليس الحصر نتحدث عن واحده اخري منهن وهي الصاحبيه "ام عامر "رضي الله عنها.

وتعد الصاحبيه " ام عامر " واحدة من الصحابيات االاتي عاصرن الرسول "صلي" اذ شهدت الإسلام في بدايته و تركت بصمه لمن حولها وذلك بأنها ساهمت برفع رأيه الإسلام اذ عرفت بشجاعتها الغير مألوفه بين النساء وفصاحتها وقوة بلاغتها فضلا عن جراءتها في الحق وراجحه عقلها بخلاف رقه مشاعرها وقوة ايمانها وصبرها الشديد .لدرجه ان السيده عائشه رضي الله عنها اثنت عليها فقالت فيها "نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين ".



نسبها

"ام عامر " هي اسماء بنت يزيد بن سكن بن امرؤ القيس الأنصاريه الاسديه الاشهليه ،نشاءت بكنف أسرة تقيه تحب الله ورسوله استشهد والداها يزيد واخوها عامر بن يزيد بغزوة احد بعد ان جعل من جسده ترس يدافع به عن رسول الله "صلي" ولما علمت خرجت تبحث عن رسول الله "صلي" سالما لتقول له "كل مصيبه بعدك جلل " وقد تزوجت من عامر بن نائي بن زيد بن حرام بن سلمه

لقبها

لقبت "بخطيبه النساء " وذلك لتميزها بفصاحه اللسان وبلاغه الحديث ومدافعتها عن حقوق النساء وسؤالها عن حقوقهن ببلاغه وبحكمه



اسلامها

دخلت الإسلام مع قدوم المهاجرين إلي المدينه بالعام الأول للهجرة اذ أسلمت علي يد مصعب بن عمير وكانت تعد اول من بايعت الرسول "صلي" مع كبيشه بنت رافع بنت معاذ واختها حواء اذ أطلقت اول عباره عرفت بها "انا أول من بايعت رسول الله "صلي"

مكانتها

اولا :

تجلت في كونها كانت من اول نساء المسلمات اللاتي تجرأن في الحديث للرسول الله عن التفقه في الدين اذ ابدين ذكاءهن وحسن حديثن في التحدث للرسول الله "صلي" وعلي ذلك سمح لها رسول الله "صلي" بأن ترفع له "صلي" كل اسئله النساء حول أمور الدين وما يتعلق بها وذلك لما لاحظه عليها "صلي"من حسن صياغتها لطرح الاسئله الخاصه بالدين كما اشادت السيده عائشه رضي الله عنها اذ قالت فيها "نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين "اذ كانت تقصد رضي الله عنها " السيده اسماء رضي الله عنها او ام عامر ا" مشيدة بحسن فصاحه لسانها في تنسيق اسئله كل ما يتعلق بحقوق النساء في الدين

ثانيا :

تجلت مكانتها عندما ظهرت بكونها اول معتده في الإسلام وذلك في فضل كونها اول من نزلت فيها أيه حكم عده المطلقات بسورة البقره و تتجلى مكانتها في كونها قد روت حوالي ٨١ حديث للرسول الله صلي اذ روي عنها ثله من أجلاء التابعين

ثالثا :

وتظهر مكانتها أيضا في كونها مجاهدة اذ شاركت في الجهاد بسقايه الجرحي وتضميديهم كما شهدت كل من غزوات الخندق وخبير والحديبيه وبايعت الرسول "صلي" بيعيه الرضوان في السنه الثالثه من الهجرة كما شاركت بمعركه اليرموك التي قتلت فيها تسعه من الروم بعمود فسطاطها

وفاتها

توفت في السنه الستمائه وتسع وثمانين ميلاديا في عهد الخليفه "عبد الملك بن مروان "وقد دفنت بدمشق باب صغير

رحمه الله عليها ورضي الله عنها وعن كافه الصاحبيات التي عاصرن الرسول "صلي" اذ بحكمتهن وايمانهن غيرن مجري التاريخ فرضي الله عنهم وهدانا لان تقتضي بهن