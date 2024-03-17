جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في عدة بلدات فلسطينية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، محافظة قلقيلية ومحافظة الخليل وجنين، حيث نفذت عمليات اعتقال استهدفت عدة شبان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الشاب أنس عذبة من مدينة قلقيلية تم اعتقاله على حاجز قرب بلدة النبي إلياس شرق المدينة.

كما أشارت "وفا" إلى اعتقال الشاب أحمد عبد الله نمر بعد اقتحام منزله في بلدة المدور جنوب قلقيلية.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل واعتقلت الشاب مؤمن رائد مسك بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب أيهم خليل صبارنة من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وحاتم محمد قاسم عبيدو من بلدة دورا جنوبا بعد اقتحام منازلهما والعبث بمحتوياتهما.

في إطار آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حسن نور أبو شمله والشاب الجريح عامر بعجاوي من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد دهم منازلهما.

وفي قرية العرقة، تم اعتقال الشاب أحمد مراد صالح يحيى بعد مداهمة منزله في القرية غرب جنين.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.