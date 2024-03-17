ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في عدة بلدات فلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، محافظة قلقيلية ومحافظة الخليل وجنين، حيث نفذت عمليات اعتقال استهدفت عدة شبان.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الشاب أنس عذبة من مدينة قلقيلية تم اعتقاله على حاجز قرب بلدة النبي إلياس شرق المدينة.

كما أشارت "وفا" إلى اعتقال الشاب أحمد عبد الله نمر بعد اقتحام منزله في بلدة المدور جنوب قلقيلية.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل واعتقلت الشاب مؤمن رائد مسك بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب أيهم خليل صبارنة من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وحاتم محمد قاسم عبيدو من بلدة دورا جنوبا بعد اقتحام منازلهما والعبث بمحتوياتهما.

في إطار آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حسن نور أبو شمله والشاب الجريح عامر بعجاوي من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد دهم منازلهما.

وفي قرية العرقة، تم اعتقال الشاب أحمد مراد صالح يحيى بعد مداهمة منزله في القرية غرب جنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة قلقيلية اقتحام جنين اقتحام الخليل فلسطين