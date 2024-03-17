ياسر صادق ناعيًا الفنان فاروق عيطة: «وداعًا يا موهوب يا عشرة العمر»

نعى الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية السابق، الفنان فاروق عيطة، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد.

وقال صادق: إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت الأسرة الفنية أحد مبدعيها الكبار الممثل القدير فاروق عيطة.

وتابع: وداعًا يا صديقي، وداعًا يا موهوب يا محترم يا عشرة العمر، رحلت في أيام مباركة.

وواصل: أدعو الله أن تكون من أهل الفردوس الأعلى.. برجاء الدعاء للعزيز الغالي.

تخرج ابن محافظة دمياط الفنان فاروق عيطة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني في النصف الثاني من السبعينيات، وقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية في مختلف القنوات سواء في المسرح او السينما او التليفزيون.

ومن أبرز أعماله التليفزيونية مسلسل "أفواه وأرانب"، و"العائلة"، و"بشرى ساره"، و"رجل الأقدار"، و" شمس منتصف الليل"، و"ملكة من الجنوب"، و"الحفار"، و"الفتوحات الإسلامية" وغيرها.

هذا بالإضافة إلى أشهر أدواره السينمائية، دور "فواز" رجل المقاومة الفلسطينية فى فيلم "الطريق إلى إيلات"، الذي أنتجه التلفزيون، إلى جانب دور الأمير صقر، الذى خان الأميرة الجميلة (منال سلامة) مع الخادمة في مسرحية "الأميرة والصعلوك"، ودور "كورنوال" في مسرحية "الملك لير" التي قدمت على خشبة المسرح القومي في ٢٠٠١، وغيرها من الأدوار التي لاقت نجاحا كبيرا.