مأساة دير البلح.. شهداء وجرحى جراء قصف منزل من قبل الاحتلال

في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، استشهد عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة دير البلح وسط القطاع. حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية عن استشهاد ما لا يقل عن 11 مواطنًا، وأصيب عدد آخر جراء الهجوم الذي استهدف منزل عائلة ثابت في المنطقة المذكورة.

وأكدت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر في القطاع، تسببت في استشهاد 63 مواطنًا وإصابة 112 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية. وما زال العديد من الناس تحت الأنقاض، حيث تعجز الجهود الإنقاذية عن الوصول إليهم بسبب الأوضاع الصعبة والدمار الذي لحق بالمناطق المستهدفة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31553 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وبلغت حصيلة الإصابات 73546 منذ ذلك الحين، مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض عن ناجين يعانون من ظروف صعبة.