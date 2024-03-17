مصر تحقق 154 ميدالية متنوعة حتى الآن بدورة الألعاب الأفريقية

تستمر البعثة المصرية في تحقيق الميداليات خلال منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية حتى 23 مارس الحالي.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 154 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 90 ميدالية ذهبية و35 ميدالية فضية و29 ميدالية برونز.

وجاءت ميداليات منتخب مصارعة الذراعين كالتالي:-

واستطاع منتخب مصر لمصارعة الذراعين تحقيق 19 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية وأربع فضيات وميدالية برونزية، ليتصدر منتخب مصر جدول ترتيب منافسات مصارعة الذراعين.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عمر سعيد ميداليتين في وزن 55 كجم، ومحمد مليجي ميداليتين في وزن 60 كجم، وعلي هاشم ميداليتين في وزن 65 كجم، وأندريه جوزيف في وزن 75 كجم، ومصطفى يسري في وزن 85 كجم، ومحمد صلاح وزن 85 كجم، ومحمد عبد الرحمن ميداليتين في وزن 100 كجم، ومصطفى صلاح ميداليتين في الوزن المفتوح، وفاطمة حسين في الوزن المفتوح“.

فيما حقق الميداليات الفضية كلا من: “أندريا جوزيف في وزن 75 كجم ومصطفى يسري في وزن 85 كجم، ومحمد صلاح وزن 85 كجم، وفاطمة حسين في الوزن المفتوح“.

وحققت فائزة شعبان الميدالية البرونزية في وزن 70 كجم.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري للجودو كالتالي:-

انتهت منافسات منتخب مصر للجودو بحصوله على 9 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية و7 برونزيات.

حصد المنتخب الوطني للجودو ميدالية برونزية جديدة من خلال برونزية الفرق مختلط رجال وسيدات.

وحصل عبد الرحمن محمد على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 81 كجم.

وتوج عمر محمد بالميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم.

بينما حصد الميداليات البرونزية كلًا من: “عادل حمادة في وزن تحت 60 كجم، فريدة مجدي في وزن 70 كجم، علي حازم وزن 90 كجم، محمد عبده وزن +109 كجم، كريم صبحي وزن 100 كجم، وآية إيهاب وزن 78 كجم“.

وأخيرا فاز منتخب المختلط للجودو ببرونزية منافسات الفرق وذلك عقب تفوقه على منتخب نيجيريا في مباراة الميدالية البرونزية.

كما جاءت ميداليات المنتخب المصري للريشة الطائرة كالتالي:-

نجح لاعبو المنتخب المصري للريشة الطائرة في تحقيق 4 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية وثلاث برونزيات.

وحقق الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط بعد الهزيمة من زوجي المنتخب الجزائري بنتيجة 2/0 في الدور النهائي.

بينما حصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “أدهم حاتم في منافسات الفردي، أدهم حاتم وأحمد صلاح في منافسات الزوجي رجال، وضحى هاني ونور يسري في منافسات الزوجي سيدات“.

وجاءت نتائج المنتخب المصري لرفع الأثقال كالتالي:-

أنهى منتخب مصر لرفع الأثقال منافسات دورة الألعاب الأفريقية بحصولة على 36 ميدالية متنوعة بواقع 27 ميدالية ذهبية و5 فضيات و4 ميداليات برونز.

حيث توجت البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 45 ك، كما حقق السيد عطية ثلاث ذهبيات في وزن 61 ك، وحققت نورا عصام 3 ميداليات في وزن 55 ك، بواقع فضية وبرونزيتين، كما حصل إسلام أبو الوفا على ثلاث ذهبيات في وزن 89 كجم.

وحقق كريم كحلة ثلاث ذهبيات في وزن 96 ك، كما حصد أحمد السيد عاشور ثلاث ذهبيات في وزن 102 ك، وحصلت سارة سمير على ثلاث ذهبيات في وزن 81 ك.

بينما حصلت اللاعبة أميرة عبد الرحمن على فضية وميداليتين برونز في منافسات وزن 76 ك، وحصدت شيماء علي ثلاث ذهبيات في وزن +87 ك، بينما حققت فاطمة صادق ذهبيتين في الخطف والمجموع وفضية في الكلين والنتر لوزن 87 ك.

وتوج عبد الرحمن محمد بثلاث ميداليات ذهبية في وزن +109 ك، بينما حصل رجب عبد الحي على ذهبية الخطف وفضيتين في النتر والمجموع بوزن 109 ك.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية كالتالي:-

توج منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية الذهبية بعد الفوز على نظيره موزمبيق بنتيجة 2/1 في الدور النهائي، ويمثل المنتخب الثنائي دعاء الغباشي ومروة مجدي.

بينما جاءت ميداليات المنتخب المصري للسباحة كالتالي:-

واختتم لاعبو المنتخب المصري للسباحة بحصد 35 ميدالية متنوعة، بواقع 16 ميدالية ذهبية و15 ميدالية فضية و4 برونزيات.

حيث حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 200 متر فراشة و100 متر فراشة، نور الجندي سباق 200 متر فراشة، مروان القماش سباق 800 متر حرة وفي سباق 200 متر حرة وفي سباق 400 متر و1500 متر حرة، لجين عبد الله في سباق 200 متر حرة، علي خلف الله في سباق 50 متر فراشة و50 متر حرة، فريدة عثمان في سباق 50 متر فراشة وفي سباق 100 متر فراشة و50 متر حرة، سارة السماني في سباق 100 متر ظهر، منتخب مصر للرجال في سباق 4*200 متر حرة، منتخب مصر للسيدات في سباق 4*100 متر حرة“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “فريدة عثمان سباق 100 متر حرة، لجين عبد الله سباق 1500 متر حرة، منتخب مصر للتتابع 108*4 حرة مختلط، عبد الله نصر في سباق 200 متر حرة، منتخب مصر في سباق 100*4 متر متنوع مختلط، لجين عبد الله في سباق 400 متر و800 متر حرة، نور الجندي في سباق 100 متر فراشة و200 متر متنوع، أحمد علي في سباق 1500 متر حرة، منتخب مصر للسيدات في سباق 200*4 متر حرة، يوسف القماش في سباق 50 متر صدر، منتخب مصر للرجال في سباق 4*100 متر حرة، منتخب السيدات في سباق تتابع 100*4 متر متنوع، ومنتخب مصر للرجال في سباق تتابع 4*100 متر متنوع“.

وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 100 متر حرة، ياسمين عيسى سباق 200 متر فراشة، أحمد علي سباق 800 متر حرة، ونادين عبد الله في سباق 50 متر صدر“.

بينما قد جاءت ميداليات المنتخب المصري للكاراتيه كالتالي:-

توج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ 15 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث برونزيات.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: ““يوسف عماد بدوي كوميتيه وزن -84 ك، عبد الله ممدوح كوميتيه وزن -75 ك، منة شعبان وزن +68 ك، ونورسين علي وزن -61 ك، كريم غالي في منافسات كاتا فردي رجال، ياسمين الجويلي كوميتيه وزن -50 ك، فريق الكاتا سيدات، فريق الكاتا رجال، فريق الكوميتيه رجال، وفريق الكوميتيه سيدات“.

بينما حقق الميداليات الفضية كلًا من: “طه طارق في كوميتيه وزن+84 ك، وأحلام حمدي كوميتيه وزن -55 ك“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “آية هشام في منافسات كاتا فردي سيدات، محمد جابر كوميتيه وزن -61 ك، ومؤمن صبري كوميتيه وزن -67 ك“.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري لتنس الطاولة كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري لتنس الطاولة 11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات.

حصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “هنا جودة، عمر عصر، منتخب الرجال فرق، منتخب السيدات فرق، الزوجي المختلط المكون من مريم الهضيبي ويوسف عبد العزيز، وزوجي السيدات المكون من مريم الهضيبي وشقيقتها مروة الهضيبي“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “اللاعبة دينا مشرف في منافسات الفردي، وزوجي الرجال المكون من محمد شومان وخالد عصر“.

توج بالميداليات البرونزية كلًا من: “محمد البيلي، الزوجي المختلط المكون من محمد البيلي ومروة الهضيبي، وزوجي الرجال المكون من محمد البيلي ويوسف عبد العزيز“.

وجاءت نتائج منتخب الشطرنج كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري للشطرنج 6 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

حصد باسم أمين لاعب منتخب مصر للشطرنج ميداليتين ذهبيتين في الفردي، حيث حصل على ذهبية الشطرنج السريع وذهبية الشطرنج الخاطف.

كما حققت شاهندة وفا ميداليتين في منافسات الفردي، حيث حصلت على الميدالية الذهبية في الشطرنج السريع، بينما توجت بالميدالية الفضية في الشطرنج الخاطف.

في منافسات الفرق، حقق الثنائي باسم أمين وشاهندة وفا ميداليتين ذهبيتين في منافسات المختلط للشطرنج السريع، وأخرى في الشطرنج الخاطف.

بينما أسفرت نتائج المنتخب المصري للمصارعة على الآتي:-

استطاع المنتخب المصري للمصارعة تحقيق 18 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم كيشو وزن 67 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، عبد اللطيف منيع وزن 130 ك، جمال عبد الناصر وزن 57 كجم، عمر مراد وزن 65 كجم، أحمد خالد وزن 86 كجم، عمرو رضا وزن 74 كجم، مصطفى جبر وزن 97 كجم، ويوسف حميدة وزن 125 كجم“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “محمود خالد عبد الستار وزن 77 ك، محمد مصطفى وزن 87 ك، ندى مدني في وزن 53 و50 ك، وغرام محمود وزن 62 ك“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “سمر حمزة وزن 76 ك، لوجي وليد وزن 57 ك، شيماء عاطف وزن 53 ك، وسماح عبد اللطيف وزن 68 ك“.