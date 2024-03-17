طعنة في الرقبة.. قرارات عاجلة في مصرع شاب بمشاجرة بمنشأة القناطر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول مصرع شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر، وأجرى فريق من رجال التحقيق المعاينة التصويرية لجثته، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بسبب وفاته، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين وسلاح الجريمة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



الطعنة القاتلة

وأفادت التحريات أن السبب وراء وفاة الشاب الذي يدعى"محمد. ا.خ" 20 سنة ومقيم بقرية الجلاتمة، هو طعنة نافذة أسفل الرقبة.



بدأ الحادث.. بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة منشأة القناطر، من غرفة عمليات شرطة النجدة، باستقبال مستشفى مبارك المركزي بالعياط، جثة لشاب مقتول.



وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب قتل في مشاجرة، وتكثف المباحث من جهودها لضبط الجناه.

أودعت الشرطة جثة المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.