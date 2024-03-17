الاستعلام عن صحة 12 شخصًا أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ١٢ شخصا أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



بداية الواقعة ببلاغ تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، من شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من كارتة دهشور، وأسفر الحادث عن وقوع مصابين.



على الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية وبصحبتهم سيارتين إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة ١٢ شخصا.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.