مسلسل المعلم الحلقة 6| مصطفى شعبان ينقذ سارة نور وتبادل نظرات الإعجاب بينهما

تناولت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "المعلم" الكثير من المشاهد الهامة والجذابة، حيث تعرض المعلم بشر والد دهب الشخصية التي تجسدها "هاجر أحمد"، لأزمة صحية وتقوم الدكتورة ملك الشخصية التي تجسدها "سارة نور" بإنقاذه في ظل نظرات متبادلة بين المعلم وبينها والذي ظهر أن المعلم سيدخل قصة حب جديدة.

وشهدت أحداث الحلقة أيضًا، إنقاذ المعلم للدكتورة ملك قبل سقوط يافطة المحل على رأسها، بطريقة رجال الشهامة والجدعنة وابن البلد، كما يبحث المعلم في حل أزمة محلات المعلم بشر عن طريق تفكيره في جلب السمك من السويس وتوريده وإنقاذ المعلم أحمد فؤاد سليم من كارثة توريد السمك والكمبيالات.

انتهت أحداث الحلقة عندما تحدث أحمد بدير مع التجار طارق النهري وسلوى خطاب وانتصار، بأن مكافحة المخدرات على علم بمركب المخدرات في البحر، مما أصاب الجميع بالذهول.

يعرض مسلسل "المعلم" ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة، ويشارك في بطولته؛ مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.