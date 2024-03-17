بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

أُصيب 5 أشخاص، في حادث مروري، منذ قليل، بطريق الداخلة – شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة نقل مزدوجة الكابينة بالطريق الواصل بين مركز الداخلة وشرق العوينات بمنطقة الكيلو 25 بالطريق أسفر عن إصابة كل من: جمعة البدري محمد، 18 عامًا، من محافظة الغربية، أسامة رمضان السيد، 27 عامًا من محافظة كفر الشيخ، أحمد ظريف حمد، 31 عامًا من محافظة الغربية، محمد أحمد خطاب، 32 عامًا من محافظة البحيرة، هيثم السيد أبوهاشم، 38 عامًا من مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.