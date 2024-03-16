علي فرج يتأهل لنهائي بطولة أوبتاسيا 2024

نجح علي فرج لاعب وادى دجلة، في التأهل لنهائي بطولة "اوتاسيا" للإسكواش، بعد تغلبه على اللاعب كريم عبد الجواد المصنف الـ 5 عالميًا بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

بواقع نقاط (11-6) (13-11) (11-5).

ويواصل على فرج تحقيق أرقام قياسية في عدد الفوز بالبطولات وعدد مرات الفوز المتتالية خلال موسم واحد.

ومن المقرر أن يلتقي علي فرج المصنف الأول عالميًا في النهائي مع اللاعب بول كول المصنف الثانى عالميًا، غدا الأحد بمدينة لندن.

وتعد بطولة اوبتاسيا للإسكواش، إحدى البطولات البرونزية في لعبة الإسكواش، وانطلقت البطولة يوم 12 وتستمر حتى 17 مارس الجاري بقيمة جوائز مالية تصل إلى 167.5 ألف دولار.

وأسهم وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر لتنعكس نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.