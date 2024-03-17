اليوم.. محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا مع ليفربول على مانشستر يونايتد

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، صافرة انطلاق ديربي الشمال الغربي بين مانشستر يونايتد أمام ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وذلك حينما يحتضن ملعب أولد ترافورد كلاسيكو إنجلترا في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحل صلاح مع ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأتي هذه المواجهة المرتقبة بالنسبة إلى عشاق الجلد المدور، بعد أيام من عودة الفرعون المصري إلى تشكيل الريدز الأساسي بعد فترة من الغياب لمدة 73 يومًا، ليعود ويمارس هوايته المفضلة بزيارة شباك المنافسين، بتسجيله هدفًا وصناعته لـ3 آخرين في شباك سبارتا براج التشيكي في إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع، أن يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي أمام مانشستر يونايتد، في محاولة للمدير الفني الألماني يورجن كلوب، لخطف بطاقة التأهل من ملعب الشياطين الحمر، كبداية لحصد الرباعية التاريخية التي ينافس عليها الريدز خلال الموسم الجاري 2023-2024.