حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على أم صلال بالدوري القطري

شارك النجم المصري حمدي فتحي في فوز فريقه الوكرة على أم صلال بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد ثاني بن جاسم (الغرافة)، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد فتحي في التشكيل الأساسي للوكرة، وخاض المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

سجل حمدي فتحي 4 أهداف مع الوكرة في الدوري القطري، كما صنع 3 آخرين في 14 مباراة شارك بها خلال الموسم الجاري 2023-2024.

افتتح محمد بن يطو التهديف في الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء، وأضاف مروان لوادني لاعب أم صلال الهدف الثاني في الدقيقة 56 بالخطأ في مرماه.

شهد اللقاء حالة طرد، حيث أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه عمر يحيى رباح في الدقيقة 84.

بتلك النتيجة، ارتقى الوكرة إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 34 نقطة، متساويًا مع الغرافة الوصيف بنفس عدد النقاط، بينما تجمد رصيد أم صلال عند 20 نقطة في المرتبة الثامنة.