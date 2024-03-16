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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

اليونيسيف: "غزة" على شفا مجاعة قد تودي بحياة آلاف الأطفال

غزة
غزة
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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من أن قطاع غزة الفلسطيني، على شفا مجاعة قد تودي بحياة آلاف الأطفال.

وكشفت اليونيسيف في بيان أذاعته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أنه يتم تسجيل ارتفاع حاد بحالات سوء التغذية في صفوف الأطفال والرضع وسط مساع دولية للإسراع في إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قد دعت مجددا إلى ضرورة دخول المساعدات بشكل فوري لوقف المجاعة في قطاع غزة. وأضافت: "إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجميع أشكال العدوان على قطاع غزة في إطار الإبادة الجماعية من التجويع والقتل، وأصبحت المجاعة تطال الأطفال والرضع".

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