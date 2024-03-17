اليوم.. 5 مواجهات نارية بالملاعب الأوروبية قبل التوقف الدولي

تنتهي اليوم الأحد، المنافسات المحلية في الدوريات الخمس الكبرى وكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي، التي تبدأ يوم 18 حتى 26 من شهر مارس الجاري، لتطل علينا ٥ مواجهات نارية في الدوريات الأوروبية الكبيرة، وتضيف مزيدًا من المتعة الكروية قبل بداية الأجندة الدولية.

ديربي الشمال الغربي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تبدأ مواجهات اليوم النارية، بديربي الشمال الغربي بين مانشستر يونايتد أمام ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وذلك حينما يحتضن ملعب أولد ترافورد كلاسيكو إنجلترا في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح

ويحل صلاح مع ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتأتي هذه المواجهة المرتقبة بالنسبة إلى عشاق الساحرة المستديرة، بعد أيام من عودة الفرعون المصري إلى تشكيل الريدز الأساسي بعد فترة من الغياب لمدة 73 يومًا، ليعود ويمارس هوايته المفضلة بزيارة شباك المنافسين، بتسجيله هدفًا وصناعته لـ3 آخرين في شباك سبارتا براج التشيكي في إياب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

مرموش يتحدى دورتموند

وتنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، مباراة قوية للنجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت، وذلك في صراع قوي أمام بوروسيا دورتموند، المتأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والذي يضم بين صفوفه نجوما مثل: جادون سانشو وماركو رويس، وماتس هوملز ونيكلاس فولكروج.

عمر مرموش

ويتحدى مرموش رفقة فرانكفورت، دورتموند على ملعبه سيجنال إيدونا بارك، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

ويتألق مرموش مع آينتراخت فرانكفورت، ليلفت أنظار كبار الدوري الإنجليزي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل، وعلى رأسهم ليفربول وأرسنال، وذلك بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن مع الفريق الألماني في مختلف المسابقات، إذ سجل 15 هدفًا، وصنع 6 أخرى، في 2333 دقيقة لعب.

تريزيجيه يستقبل فنربخشة

ويستقبل فريق طرابزون سبور، الذي يرتدي قميصه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، نظيره فنربخشة على ملعب بابارا بارك، في لقاء يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري التركي، على أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تريزيجيه

ويواصل تريزيجيه التألق مع طرابزون سبور في الفترة الأخيرة، حيث سجل هدفًا وصنع 2 آخرين في مباراة الجولة الماضية أمام فاتح قرة جمرك، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 مع تقديمه 4 تمريرات حاسمة خلال 19 مباراة خاضها في الدوري التركي بالموسم الجاري 2023-2024.

وتعد مواجهة طرابزون سبور وفنربخشة، مهمة بالنسبة إلى تريزيجيه، الذي يتطلع لزيارة شباك أحد كبار الكرة التركية، كما إن هذه المباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين باعتبار أنها بين ثاني وثالث ترتيب المسابقة.

لقاء بين جريحي الدوري الإيطالي

ويستضيف فريق إنتر ميلان، نظيره نابولي على ملعب جوزيبي مياتزا في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان ونابولي

وتعد هذه المباراة بين جريحين خرجا من بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا من أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين على الترتيب، وذلك من دور الـ16 من كأس ذات الأذنين.

أتلتيكو مدريد وبرشلونة المنتشيان أوروبيًا

وتختتم السهرة الرمضانية، بمواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد وبرشلونة

ويدخل الفريقان، المباراة منتشيين بالتأهل الأوروبي، وذلك بعدما بلغ كل منهما ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليواجه الأتلتي بوروسيا دورتموند، ويصطدم الفريق الكتالوني بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.