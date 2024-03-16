إعدامات بالجملة.. ننشر حصاد إدارة مجازر دمياط خلال شهر رمضان

كشف الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري دمياط حصاد عمل إدارة المجازر خلال أسبوع في محافظة دمياط حيث وجه بضرورة الاهتمام بتقديم غذاء أمن وصحي، مؤكدًا شن عدة حملات مكبرة لمنع وصول أي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين والأسواق.

وقد تمت الإعدامات في مجزر كفر سعد إدارة هيثم الحديدى حيث تم إعدام فشة عجل بقرى و٢ كبدة بقرة و٣ فشة ضانى وفشة عجل جاموسى وفي مجزر سيف الدين ادارة فيصل زوين تم إعدام فشة عجل بقرى.

وفي مجزر الوسطاني ادارة حمادة العوفى تم اعدام راس عجل بقرى وقلب و فشة عجل بقرى و فشة ضانى وفي مجزر فارسكور ادارة وائل ابو الخير تك اعدام راس عجل بقرى وفشة وربع عجل بقرى.

واجرى الدكتور عماد حمدى وكيل مديريه الطب البيطرى و الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم زيارة ميدانيه لمجزر دمياط اللوجستي حيث تناولت الزيارة مناقشة كافة المحاور الخاصة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الامنة ونقطة المصب وذلك لاستلام المشروع تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله.

جاء ذلك بتكليف من الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة دمياط حيث أن مشروع المجزر الآلى والمحجر البيطري و محطة تدوير المخلفات ، يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط وياتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها.