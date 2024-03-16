عبير صبري تشيد بأداء ريهام حجاج في مسلسل "صدفة"

أشادت الفنانة عبير صبري بأداء الفنانة ريهام حجاج في مسلسل «صدفة» الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني .

ونشرت عبير تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قالت فيها: “ريهام حجاج فرحة شهر رمضان السنة دي بلا منازع ولا منافس .. شخصية صدفة مدهشة فريش .. بحركاتها بلبسها بشكلها بإيفيهاتها غير المتوقعة اللي بتصحكني طول الوقت كوميديا خاصه مش شبه حد من صنع اجتهادها وذكائها وخفه دمها ..من لذاذه صدفة عاوزاها تبقي في حياتي وتبقي صاحبتي” .

وأضافت عبير قائلة: “وأهم حاجه في ريهام حجاج السنه دي انها بتلعب وتجيب اجوان حقيقية مع الثنائي الكبار أيمن سلامة وسامح عبد العزيز بعيد عن ترندات مزيفه ومجاملات وماركتنج؛ لأنها عاوزه تعرف الأثر الحقيقي اللي بيسيبه كل مشروع فني بتقدمه عند الجمهور الحقيقي وده صدق واخلاص لمنهتها وموهبتها .. دا غير ان اجمل تتر السنه دي تتر صدفه اللي كله بهجه وحيويه لسه بكمل المسلسل وانا مستمتعه بكل تفاصيله ونجومه .. وهقول راي في الاخر.