المخرج مرقس عادل يبرئ "المعلم" من حريق "استوديو الأهرام"

أكد المخرج مرقس عادل أن الحريق الذي اندلع في استوديو الأهرام لم يكن بسبب تصوير بعض مشاهد مسلسل “المعلم”، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير بعض المشاهد أمس، وبعد عودته إلى منزله علم بخبر الحريق، فعاد للاستوديو ليجد كل شئ وقد احترق.

ونشر مخرج مسلسل “المعلم” تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، قال فيها : “شكرا لكل الناس اللي بتكلمني تطمن علينا من امبارح مش عارف ارد من كتر المكالمات والرسايل بشكركم حقيقي علي محبتكم واهتمامكم الحمدلله احنا بخير وكنا خلصنا اليوم ده تصوير في الاستديو و روحنا وبعدين حصل الحريق فموضوع انه حصل بسبب تصوير مشهد ده مش حقيقي و دلوقتي كل المهم ان احنا نطمن على الناس اللي حوالين الاستوديو والأرواح لان دي اهم حاجة ” .

وأضاف قائلاً : “أنا بعد ما وصلت البيت جالي الخبر رجعت لقيت منظر مهيب جدا جدا وكل حاجة راحت وصدمة ومشاعر متداخلة كتير ربنا يهون علي الجميع ويطمنا علي كل أهالي المنطقة والحمدلله عرفت ان مفيش خساير في الأرواح ” .

واختتم التدوينة قائلاً : “وبالنسبة لمكالمات واسئلة الأساتذة الصحفيين عن خساير المسلسل ومصيره والحاجات دي صدقوني مش ده المهم دلوقتي بالنسبالنا ولا قادرين نفكر فيه، دعواتكم لينا وشكرا من قلبي لكم المكالمات والرسايل اللي بتأكد المحبة والدعم” .

يشار الي ان مسلسل “المعلم” للنجم مصطفى شعبان والذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني يتبقى من تصويره أيام قليلة .