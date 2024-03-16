غدًا.. جنوب سيناء تحتفي بذكرى تأسيس الجامع الأزهر

تحتفل محافظة جنوب سيناء، غدًا الأحد بذكرى مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، التي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، بحضور كوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.

يقام الاحتفال برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام و مضر عبدالسميع نوار مدير عام منطقة جنوب سيناء للمواد الثقافيه ورعاية الطلاب والشيخ رفيق الشناوي مدير عام منطقة الوعظ بجنوب سيناء.

يقام الاحتفال الخاص بتأسيس الجامع الأزهر بقاعة ديوان عام محافظة جنوب سيناء في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويشمل الاحتفال العديد من الفقرات .

يشار إلى أن الأزهر الشريف، يحتفي غدًا الأحد، بذكرى مرور 1084 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، التي توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، بحضور كوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف.

يتضمن الاحتفاء مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم، يستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، وأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للمصلين.

يتضمن الاحتفال كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة الأزهرية.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 ، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361 هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.