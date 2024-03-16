رئيس مياه الفيوم يكرم المحالين للمعاش وأسر المتوفين

كرم، المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم اليوم نحو ٦٦ من العاملين بالشركة الذين أحيلوا للتقاعد (سن المعاش )وأسر المتوفين وذلك بمقر إدارة التدريب بمحطة تنقيه مياه الشرب بالعزب الجديدة وبحضور محمود عبدالحميد رئيس القطاع التجارى والمهندس سامى غالى رئيس قطاع المياه والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي وسامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل واللواء اشرف عبدالحفيظ مدير عام إدارة الأمن وأشرف عبد الصمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وفريق العلاقات العامة.



وأكد رئيس الشركة أن التكريم تضمن نحو ٥٨ من العاملين و٨ من أسر العاملين المتوفين الذين وافتهم المنيه وهم على رأس العمل وهذا التكريم يأتى عرفانا لهم على ما قدموه من بذل وعطاء وجهد على مدار عمرهم الوظيفى داخل الشركة ساهم في دفع عجلة الإنتاج وتقدم ورقى ورفعه الشركة.

واشار الى أن هذا يعكس مدى ولاءهم وانتمائهم للكيان الذى ينتمون إليه نظير جهودهم المخلصة والمضنيه واداءهم المتميز نتيجه تفانيهم فى أداء واجبهم الوظيفى دون الإخلال أو التقصير في هذه الواجبات.

وأضاف " النجار" أن الشركه تثمن هذا الأداء وتقدره وتعترف به وترد لهم الجميل في تكريمهم وتواصلها الدائم مع أبناءها العاملين لأخذ مشوراتهم والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم الفنيه داخل كل قطاعات الشركه المختلفة لكى يستعين بها العاملين من الصفوف الاولى والثانيه حتى يكون لدينا كوادر قادرة على قيادة المسيرة والعمل والتقدم مما يخدم أهداف ورؤية الشركه فى تحقيق رسالتها المنشودة وهى تقديم خدمة تليق بالمواطن الفيومى وبأعلى جودة.