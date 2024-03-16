القوات الروسية تسيطر على وسط رابوتينو في زابوريجيا

أفاد زعيم حركة "نحن معا مع روسيا" فلاديمير روجوف، أن القوات الروسية سيطرت على الجزء الأوسط من منطقة رابوتينو في إقليم زابوريجيا، بينما تحاول القوات الأوكرانية استعادة مواقعها المفقودة.

وصرح روجوف لوكالة تاس الروسية: "في رابوتينو، تحاول القوات الأوكرانية إجبار جنودنا على ترك مواقعهم. واليوم يمكننا القول إن المستوطنات في الأجزاء الجنوبية والوسطى تحت سيطرتنا بينما تسيطر القوات الأوكرانية على الجزء الشمالي منها".

وأشار روجوف إلى أن القوات الأوكرانية تواصل شن هجمات على المواقع الروسية، ووصف ما يجري على خط الاشتباك القتالي في زابوريجيا بقوله: "نحن نهاجم، نسيطر على شيء ما، ثم نصد الهجمات المضادة، ثم نسيطر على شيء آخر ونصد هجمات العدو. كانت هناك عدة موجات من هذا القبيل ونجحنا خلال الشهر الماضي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في أواخر فبراير 2024 عن تمكن القوات الروسية من تحقيق تقدم في رابوتينو. بينما تسعى القوات الأوكرانية لاستعادة مواقعها المفقودة، ونشر قوات إضافية من أقسام أخرى من خط المواجهة القتالية.