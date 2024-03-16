الدوري القطري.. حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام أم صلال

أعلن الإسباني خوسيه مورسيا، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أم صلال، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق الوكرة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره أم صلال على ملعب استاد ثاني بن جاسم (الغرافة)، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود فتحي تشكيل الوكرة أمام أم صلال، ليستمر في حجز مكانه أساسيًا في تشكيل المدرب مورسيا، في ظل تألقه مع الفريق منذ انضمامه إليه قادمًا من الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف مع الوكرة في الدوري القطري، كما صنع 3 آخرين في 13 مباراة شارك بها خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ويحتل الوكرة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي أم صلال في المرتبة السابعة وفي رصيده 20 نقطة.

تشكيل الوكرة لمواجهة أم صلال

حراسة المرمى: سعود مبارك الخاطر

خط الدفاع: المهدي علي - ساينسبري - مندس - بوصافي

خط الوسط: عمر العصاد - حمدي فتحي - جيلسون دالا

وفي الهجوم: أيوب أسال - محمد بن يطو - خالد علي.