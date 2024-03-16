مليار درهم إيرادات "يلا" خلال 2023

أعلنت "مجموعة يلا" المحدودة، الشركة المالكة لأكبر منصة للتواصل الاجتماعي والألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائجها المالية غير المدققة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى النتائج المالية للربع الأخير من نفس العام.

ووفقًا للبيانات المالية، استمرت مجموعة يلا في تحقيق نموها، حيث تجاوزت إيرادات الشركة لعام 2023 حاجز المليار درهم، وبلغت 1.171 مليار درهم (318.8 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.1 مليار درهم في عام 2022.

كما شهدت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي نموًا بنسبة 7.7٪، حيث وصلت إلى 297.1 مليون درهم (80.9 مليون دولار)، مقابل 275.9 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق. وتعكس هذه النتائج قوة أداء المجموعة وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية.

وسجلت مجموعة يلا نسبة هامش ربح صافي تبلغ 36.6%، ونسبة هامش ربح صافي غير مطابقة للمبادئ المحاسبية المقبولة بنسبة 41.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، مما يعكس قوتها في تحقيق الدخل وضبط النفقات.

وأظهرت البيانات المالية ارتفاعًا غير مسبوقًا في صافي أرباح الشركة في الربع الأخير إلى حوالي 109 ملايين درهم (29.7 مليون دولار)، محققة نموًا بنسبة 79% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتبين البيانات أيضًا نموًا في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 13.3%، ووصولهم إلى 36.2 مليون في الربع الأخير من العام الماضي. على الجانب الآخر، انخفض عدد المشتركين في الخدمات المدفوعة بنسبة 4.2% إلى 11.9 مليون مستخدم في الربع الأخير من عام 2023، ويرجع ذلك إلى التغييرات القصيرة المدى في صناعة الألعاب.

أشار يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "يلا"، إلى أن عام 2023 كان هامًا بشكل كبير في مسيرة المجموعة، وأكد على استمرارهم في تحقيق النمو المميز في سوق التواصل الاجتماعي والترفيه الرقمي.