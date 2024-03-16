اتصالات من &e فى مصر توقع اتفاقية شراكة مع راية للتجارة لتعزيز التجارة الإلكترونية

وقعت شركة اتصالات من &e في مصر اتفاقية شراكة حصرية مع شركة راية للإلكترونيات، التابعة لراية للتجارة والتوزيع، بهدف تعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية وتوفير مزيد من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية عبر تطبيق وموقع اتصالات من &e في مصر.

تشمل الاتفاقية توفير مجموعة واسعة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من خلال تطبيق اتصالات من &e، الذي يتاح لأكثر من 31 مليون عميل في مصر. يقدم التطبيق منتجات من مختلف العلامات التجارية التي توزعها راية للإلكترونيات، بالإضافة إلى باقات خدمات راية التي تتيح لعملاء اتصالات الاستفادة من ميزات إضافية.

تعتبر هذه الشراكة جزءًا من التعاون الممتد بين الشركتين، حيث يعملان معًا منذ فترة طويلة، وقد حصلت راية على امتياز العلامة التجارية لاتصالات في مصر وأدارتها على مدى سنوات.

قال المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في اتصالات من &e في مصر، إن الشراكة تأتي في إطار رؤية الشركة لتقديم أفضل تنوع وقيمة مضافة لعملائها، مشيرًا إلى أن شراكتهم مع راية ستسهم في تعزيز خدماتهم في مجال البيع عبر الإنترنت وتقديم قيمة كبيرة لعملاء اتصالات.

من جانبه، أشار باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، إلى أن الشراكة مع اتصالات من &e تسهم في تطوير محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها تطبيق اتصالات، معتبرًا أنها خطوة مهمة لتحسين تجربة العميل.