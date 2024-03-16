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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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طاستقبل  ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية  11 سفينة ، بينما غادر 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة ، منها السفينة  ( OSPREYS ) و التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 م وعرضها 29 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 29300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29244 طن تشمل :  2000 طن اسمنت و 1928 طن رمل و 5193 طن جبس معبأ و 4508 طن يوريا و 15615 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57110 طن تشمل :  33684 طن قمح و 3650 طن خردة و 2455 طن حديد  و 4851 ذرة و 8050 طن سكر و 4420 فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 894 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 231 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2048 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 66459 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88458 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2429 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2960 شاحنة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1123 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2703 حاوية مكافئة .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3676 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و بنى سويف ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4970 شاحنة .

الـ 24 ساعة الماضية البضائع العامة السفن والحاويات حركة الصادر من الحاويات