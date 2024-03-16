منتخب سيدات الطائرة يفوز على غانا في دورة الألعاب الأفريقية

حقق المنتخب المصري الأول للسيدات للكرة الطائرة الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة “3-0“ ضمن منافسات الجولة الثلاثة من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:- “25-10“، “25-14“، “25-19“.

وشهدت المباراة حضور قوي من الجمهور الغاني الذي حرص على التوافد بأعداد كبيرة خلال المباراة من أجل دعم ومؤازرة منتخبهم.



وتضم قائمة منتخب السيدات: “دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد“.



ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.