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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب سيدات الطائرة يفوز على غانا في دورة الألعاب الأفريقية

المنتخب المصري الأول
المنتخب المصري الأول للسيدات للكرة الطائرة
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حقق المنتخب المصري الأول للسيدات للكرة الطائرة الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة “3-0“ ضمن منافسات الجولة الثلاثة من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:- “25-10“، “25-14“، “25-19“.

وشهدت المباراة حضور قوي من الجمهور الغاني الذي حرص على التوافد بأعداد كبيرة خلال  المباراة من أجل دعم ومؤازرة منتخبهم.


وتضم قائمة منتخب السيدات: “دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقي مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد“.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار  مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

مريم ثابت مايا ممدوح المنتخب المصري الأول للسيدات للكرة الطائرة