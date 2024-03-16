الأردن وسنغافورة يؤكدان مواصلة التعاون في إيصال المساعدات إلى غزة

اتفق الأردن وسنغافورة على مواصلة التعاون والتنسيق في جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم السبت، بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان.

وبحث اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية الأردنية، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد الوزيران حرص البلدين على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وأشادا بالتعاون المتنامي بينهما في العديد من القطاعات الحيوية.

كما استعرض الوزيران الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ مخرجات زيارة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، إلى سنغافورة في شهر يناير الماضي، والتي تهدف إلى تأسيس تعاون مستدام في قطاعات التعليم والتعليم المهني والتطوير الإداري.

وتناول الاجتماع، الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدفاع في سنغافورة زكي محمد، تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأعلن بيان وزارة الخارجية الأردنية أن سنغافورة ستشارك في عمليات الإنزال الجوية الأردنية في غزة، حيث رافقت زيارة الوزير إلى الأردن طائرتان محملتان بمساعدات إنسانية مختلفة ليتم إيصالها إلى القطاع.

وعبر الصفدي عن تقديره لدعم سنغافورة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وإعلانها عن تبرعات جديدة للوكالة، بينما ثمن وزير الخارجية السنغافوري الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.