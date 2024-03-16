أورايمو تُطلق أحدث ساعاتها الذكية المصنعة في مصر

أعلنت الشركة المتخصصة في مجال الإكسسوارات الذكية، أورايمو، عن إطلاق ساعتها الرياضية الجديدة "Oraimo Watch 4 Plus"، التي تم تصنيعها في مصر عبر خطوط إنتاج الشركة في مصنع وادي السيليكون بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تأتي الساعة Oraimo Watch 4 Plus بمواصفات متميزة تم تصنيعها وفقًا لأحدث التكنولوجيا المتاحة عالميًا وبأسعار تنافسية. تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، مما يتناسب مع جميع أنواع التدريبات الرياضية.

تم تصميم Oraimo Watch 4 Plus بأناقة لمساعدتك في البقاء على اتصال وبصحة جيدة في حياتك اليومية، مما يجعلها الساعة المثالية للأفراد الذين يبحثون عن الأسلوب والأداء.

وأوضح إيفان ليو، مدير شركة أورايمو في مصر، أن هذا هو المنتج الثالث الذي تقوم الشركة بإنتاجه في مصر منذ بداية التصنيع المحلي في سبتمبر 2023. وأضاف أن الشركة تستمر في تطوير خطوط الإنتاج لإضافة منتجات جديدة في المستقبل لتوفير حياة ذكية للمستخدمين.

وأكد ليو أن أورايمو لا تقدم إكسسوارات ذكية فقط، بل تقدم نظام حياة ذكية متكاملة للمستخدمين، مشيرًا إلى تنوع المنتجات بين الإكسسوارات الذكية القابلة للارتداء ومنتجات المنزل والعناية الشخصية.