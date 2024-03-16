"شقى العمر النار كلته".. شهادات مروعة يرويها جيران حريق ستوديو الأهرام بالعمرانية (فيديو)

نشب حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، بمحافظة الجيزة، وامتد الحريق لـ 6 عمارات مجاورة في شارع خاتم المرسلين.

وتصاعد ألسنة النيران بشكل هائل، وأدت إلى سقوط بعض رجال الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحريق، وحرصًا على سلامة السكان، تم إخلاء عمارات مجاورة لموقع الحريق. وتجمع عشرات المواطنين بالقرب من الحادث وانتبابتهم حالة من الفزع من ارتفاع أصعدت النيران، بينما اشتعلت النيران في الاستديو من مختلف الجهات، متسببة في تدمير أشجار واستوديوهات وديكورات، من ضمنها ديكورات مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى موقع حريق ستوديو الأهرام لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية الإطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق. كما وجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.

وأضاف رئيس الوزراء بأننا سنتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق، فالأهالي لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله، وتابع: الحمد لله وفضل منه عدم حدوث وفيات في هذا الحريق المؤسف. كما وجه رئيس الوزراء السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذي على الأرض.