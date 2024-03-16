مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة فيلادلفيا الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة فيلادلفيا الأمريكية عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في حادثين منفصلين وقعا اليوم السبت.

وبحسب تصريحات الشرطة حسبما ذكرت قناة "إيه.بي.سي." الأمريكية، فقد وقع الحادث الأول في أحد أحياء المدينة، حيث تم العثور على شخصين متوفيين جراء إصابتهما بطلقات نارية.

بينما وقع الحادث الثاني في منطقة أخرى من المدينة، حيث قتل شخص ثالث بنفس الطريقة.

وأشارت الشرطة إلى أنها تواصل البحث عن المشتبه به في ارتكاب هذه الجرائم، والذي يُعتقد أنه مسلح ببندقية ويبلغ من العمر 26 عامًا.

وفر المشتبه به من مكان الحادث، ولم يتمكن رجال الشرطة من القبض عليه حتى الآن.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هوية الضحايا أو دوافع المشتبه به، ومازال التحقيق جاريًا لكشف ملابسات الحادثين.