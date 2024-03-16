«كاف» يعلق على مداهمة مقر اتحاد جنوب أفريقيا

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم السبت، على مداهمة مقر اتحاد جنوب أفريقيا من لجنة التحقيق في الجرائم التجارية الخطيرة.

وأبدى «كاف» قلقه بشأن احترام وصورة اللعبة في جنوب أفريقيا، بعد مداهمة وحدة التحقيق ومكافحة المخالفات التجارية الخطيرة لمقر اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يرد من خلاله على هذه الواقعة، مؤكدًا أنه ينظر إلى هذا الأمر على أسس وفقًا لقوانين ولوائح «كاف» و«فيفا».

وطلب «كاف» من اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، تقديم تقرير يشير إلى أن اتحاد جنوب أفريقيا ورئيسه، الدكتور داني جوردان، لم ينتهكوا في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف النظام الأساسي للوائح «كاف» و«فيفا».

وأضاف البيان: «نظرًا للادعاءات التي قدمتها وحدة التحقيق بشأن المخالفات التجارية الخطيرة، وفقا للمبادئ القانونية الدولية والاجتهاد القضائي، يفترض أن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، والدكتور داني جوردان، بريئين حتى تثبت الهيئة القضائية غير ذلك».

وشدد الاتحاد الأفريقي في بيانه: «يجب على اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، تقديم أي معلومات أخرى يريد داني جوردان، لفت انتباهه إليها».