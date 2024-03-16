وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان التطورات والمساعدات الإضافية لكييف

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، حيث ناقشا آخر التطورات في ساحة المعركة وحزمة المساعدات الأمنية الإضافية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة في 12 مارس.

وشدد بلينكن بحسب بيان للخارجية الأمريكية اليوم على ضرورة قيام مجلس النواب الأمريكي بتمرير الميزانية الإضافية للأمن القومي بسرعة.

وشكر وزير الخارجية الأمريكي نظيره الأوكراني على التزام الحكومة الأوكرانية بإجراء إصلاحات مكافحة الفساد اللازمة لتعزيز التكامل الأوروبي الأطلسي.

وشدد بلينكن مرة أخرى على دعم الولايات المتحدة الدائم لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في الوقت الذي يكافح فيه شعبها لتأمين مستقبله الديمقراطي.