رفضوا 1000 عرض جواز.. رامز جلال يمازح ضيوف حلقة الليلة

استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر"، في حلقته السادسة الذي يقدمه الفنان رامز جلال ، عبر قناة MBC مصر الفنانة السورية مرام على والفنانة اللبنانية باميلا الكيك.

وقال رامز جلال، في مقدمة برنامجه «رامز جاب من الاَخر»:«البنزين والنار ومينفعش نحط البنزين جنب النار، وسبب من نسبة الطلاق في الوطن العربي هي أنوثتهم».

ومازح رامز جلال، الثنائي خلال الفقرة الاولى من برنامجه ، قائلا: «مرام جاية عاملة شعرها زي الساحرة الشريرة، أما باميلا جايه تهزر هنا، الاتنين دول رفضوا 1000 عرض جواز على الأقل، والاتنين كلهم أنوثة، هنشوف هيعملوا ايه النهاردة».