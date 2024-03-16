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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رفضوا 1000 عرض جواز.. رامز جلال يمازح ضيوف حلقة الليلة

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر
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استضاف برنامج "رامز جاب من الآخر"، في حلقته السادسة الذي يقدمه الفنان رامز جلال ، عبر قناة MBC مصر الفنانة السورية مرام على والفنانة اللبنانية باميلا الكيك.

وقال رامز جلال، في مقدمة برنامجه «رامز جاب من الاَخر»:«البنزين والنار ومينفعش نحط البنزين جنب النار، وسبب من نسبة الطلاق في الوطن العربي هي أنوثتهم».

ومازح رامز جلال، الثنائي خلال الفقرة الاولى من برنامجه ، قائلا: «مرام جاية عاملة شعرها زي الساحرة الشريرة، أما باميلا جايه تهزر هنا، الاتنين دول رفضوا 1000 عرض جواز على الأقل، والاتنين كلهم أنوثة، هنشوف هيعملوا ايه النهاردة».

MBC الفنان رامز جلال برنامج رامز جاب من الاخر