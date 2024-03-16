إشادة كبيرة بحكام مصر الدوليين في سباق الدراجات بدورة الألعاب الافريقية

أسدل اليوم السبت الستار علي منافسات الطريق (الدراجات) ، بدورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها غانا.

وشهدت منافسات الدراجات مشاركة 200 لاعب ولاعبة ، وسط تحكيم مصري قدم صورة مشرفة داخل القارة السمراء.

وساهم الحكام الدوليون المصريون في إنجاح المنافسات علي مدار أسبوع بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للدراجات.

ولم تقف الظروف الحوية بدولة غانا حائلا أمام الحكام المصريين في الخروج بالسباقات بشفافية وحيادية وعدالة شهد بها الجميع ، رغم أرتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وشارك من مصر علي مدار أسبوع، الحكم الدولي أحمد الشافعي والحكم الدولي مريم عزام والحكم الدولي سمر حامد والحكم الدولي ممدوح مجدي والحكم الدولي عصام محمود، ومن الاتحاد الافريقي لمتابعة السباق الحكم الدولي احمد السعداوي.

وقال الحكم الدولي أحمد الشافعي ، إن السباقات شهدت منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين علي مدار أسبوع.

وأضاف الشافعي، أن الحيادية والشفافية والنزاهة أهم ما تميز به الحكام الدوليون المصريون الذين تم اختيارهم للسباق في دورة الألعاب الإفريقية بغانا.

وأوضح أحمد الشافعي، أن المنافسات شهدت روحا رياضية بين المشاركين في السباقات علي مدار أسبوع ، ولم يشهد أي سباق خروج عن النص من أي مشارك.

وصرح الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد الأفريقي أن الحكام المصريين افضل حكام علي مستوي القارة ويتم الدفع بهم في البطولات نظرا لكفائتهم ومهارتهم وأن خطه عزام في تطوير الحكام مستمرة حتي ٢٠٢٥.